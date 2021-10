Maharashtra Bandh: लखीमपुर खीरी कांड को लेकर सियासत गरमाई हुई है. तमाम विपक्षी पार्टियां मामले को लेकर यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमलावर है. इन सबके बीच महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ महा विकास अघाड़ी सरकार ने लखीमपुर खीरी में हुई घटना के विरोध में महाराष्ट्र में 11 अक्टूबर को बंद का ऐलान किया है. बता दें कि महाराष्ट्र में NCP-कांग्रेस और शिवसेना गठबंधन बनाकर सरकार चला रही है. तीनों पार्टियों के इस गठजोड़ को ही महा विकास अघाड़ी के रूप में जाना जाता है.Also Read - Lakhimpur Violence: लखीमपुर हिंसा समेत इन मुद्दों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से मिले पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी

मामले की जानकारी देते हुए महाराष्ट्र के मंत्री और NCP नेता जयंत पाटिल ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने लखीमपुर की घटना पर दुख व्यक्त किया है, और इस घटना में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी है. महाराष्ट्र के मंत्री और NCP नेता जयंत पाटिल के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने बताया, ‘महा विकास अघाड़ी (एनसीपी-कांग्रेस-शिवसेना गठबंधन) ने लखीमपुर खीरी हिंसा की घटना के खिलाफ 11 अक्टूबर को राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है.’ Also Read - बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर हमला, महाराष्ट्र के सीएम चुप्पी साधे हैं

'Maha Vikas Aghadi' (NCP-Congress-Shiv Sena alliance) calls for a statewide bandh on October 11 against the Lakhimpur Kheri violence incident: Maharashtra Minister and NCP leader Jayant Patil

