15 people died In Maharashtra: महाराष्ट्र के जलगांव जिले के किनगांव में भीषण सड़क हादसे की खबर से कोहराम मचा है. हादसा कल देर रात को हुई है जिसमें 16 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. बताया जा रहा है कि यात्रियों से भरी एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है. हादसे के बाद पूरे किनगांव में कोहराम मचा हुआ है.

हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर मृतकों के प्रति गहरी संवेदना जताई है.

Heart-wrenching truck accident in Jalgaon, Maharashtra. Condolences to the bereaved families. May the injured recover at the earliest: PM Narendra Modi

