Maharashtra: मुंबई महानगरपालिका यानी बीएमसी (BMC) ने एक बड़ा ऐलान किया है. BMC ने अपने स्कूलों के नाम को बदलने की बात कही है और कहा है कि अब नगर निगम के सभी स्कूल यानि सभी सरकारी स्कूल अब प्राइवेट स्कूलों की तरह ही मुंबई पब्लिक स्कूल के नाम से जाने जाएंगे. शिक्षा के क्षेत्र में बीएमसी की ये बड़ी घोषणा है. Also Read - Maharashtra 10th 12th Board Exam Latest Update: जानिए कब होंगी SSC-HSC बोर्ड परीक्षाएं

CM Uddhav Thackeray ji launched the new logo for all municipal schools of the BMC along with their original names. The launch was held yesterday at Mantralaya. This is a new leap for BMC schools as we now have a new logo & school infra is being upgraded across the city. pic.twitter.com/P0tSWyUYHA Also Read - PMC Bank Scam: पत्नी को मिला ED का समन, संजय राउत ने किया ट्वीट-आ देखें जरा, किसमें कितना है दम

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) February 6, 2020 Also Read - COVID-19 New Strain: नागपुर में मिला नए कोरोना वायरस का संदिग्ध मरीज, ब्रिटेन से लौटा है