महाराष्ट्र में कोरोना लॉकडाउन के कारण बंद पड़े मंदिरों को फिर से खोले जाने की मांग भारतीय जनता पार्टी द्वारा तेज कर दी गई है. महाराष्ट्र भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आज राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया. इस दौरान उन्होंने सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. साथ ही उद्धव सरकार से राज्य के मंदिरों को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाने की मांग की.

प्रदर्शन के दौरान पुलिस बैरिकेडिंग की भी व्यवस्था थी लेकिन प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग के बीच मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश करते दिखाई दिए. मंदिर में जबरदस्ती घुसने के प्रयास किए जाने के कारण भाजपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया. यही नहीं सिद्धिविनायक मंदिर के अलावा शिरडी साईं बाबा के मंदिर के बाहर भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने खूब प्रदर्शन किया. उन्होंने राज्य में पूजा स्थलों के खोले जाने की मांग की.

Mumbai: BJP workers protest outside Siddhivinayak temple against the state govt, demanding that all temples in Maharashtra should be re-opened for devotees.

Protesters try to enter the temple amidst heavy police deployment & barricading pic.twitter.com/LZD8yTOObA

