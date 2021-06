Maharashtra HSC Class 12 Exam Update: कोरोना संकट के बीच CBSE की 12वीं परीक्षा रद्द होने के बाद कई राज्य सरकारों ने भी अपने-अपने यहां परीक्षाएं रद्द करने का ऐलान किया है. CBSE के बाद हरियाणा, गुजरात, मध्यप्रदेश और उत्तराखंड में भी 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है. इसके बाद यूपी, महाराष्ट्र समेत कई और राज्य भी जल्द ही परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला ले सकते हैं. Also Read - Maharashtra MSBSHSE SSC Result 2021 Date: महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं का रिजल्ट इस महीने होगा जारी, शिक्षा मंत्री ने दी ये लेटेस्ट जानकारी

महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ (Varsha Gaikwad) ने बुधवार को कहा कि 12वीं राज्य बोर्ड परीक्षाओं को लेकर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को एक प्रस्ताव भेजा गया है. वह इस मसले पर बैठक करेंगे और एक-दिन के भीतर फैसला ले लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि छात्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सरकार की पहली प्राथमिकता है. Also Read - Eknath Gaikwad Dies: कांग्रेस के पूर्व सांसद एकनाथ गायकवाड का कोरोना संक्रमण से निधन

वहीं, इस संबंध में न्यूज एजेंसी ANI ने भी ट्वीट करके जानकारी दी है. CBSE बोर्ड की 12वीं परीक्षा रद्द होने के बाद, उम्मीद की जा रही है कि महाराष्ट्र बोर्ड (Maharashtra Board Exam 2021) की 12वीं परीक्षा को भी रद्द कर दिया जाएगा. राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा था कि कक्षा 12 की परीक्षा पर जल्द से जल्द फैसला लिया जाएगा. महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेगी. बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने दायर एक जनहित याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया था कि वह केंद्र की घोषणा के बाद कक्षा 12 के स्टूडेंट्स के लिए राज्य बोर्ड परीक्षाओं पर निर्णय लेगी. Also Read - Maharashtra SSC HSC Exam 2021: महाराष्ट्र बोर्ड कक्षा 10वीं, 12वीं परीक्षा को लेकर सस्पेंस बरकरार, शिक्षा मंत्री ने दी ये लेटेस्ट जानकारी

A proposal has been sent to Disaster Management Authority regarding the Class 12 State board examinations. They will take a meeting and a decision will be taken in a day or two. The health & safety of the students is our priority: Maharashtra School Education Min Varsha Gaikwad pic.twitter.com/ktjjI6tIVL

— ANI (@ANI) June 2, 2021