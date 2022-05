Maharashtra: हनुमान चालीसा विवाद में अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को मुंबई कोर्ट से ज़मानत मिल गई है. हनुमानचालीसा विवाद मामले में 11 दिनों से जेल में बंद निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की जमानत पर आज कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है और दोनों को जमानत दे दी है. इससे पहले विशेष अदालत का फैसला सोमवार को आने वाला था. नवनीत राणा, विधायक रवि राणा को कुछ शर्तों के साथ कोर्ट ने जमानत दी है. कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा है कि अगर इन शर्तों को नहीं माना गया या इनका उल्लंघन हुआ तो फिर बेल कैंसल हो जाएगी.Also Read - राज ठाकरे के घर के बाहर मुंबई पुलिस का जमावड़ा, क्‍या अरेस्‍ट होंगे? पत्‍नी शर्मिला ठाकरे बाहर निकलीं

Maharashtra | MLA Ravi Rana and MP Navneet Kaur Rana are allowed to be released on bail by the sessions court with conditions.

