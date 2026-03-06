By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
आपके पास भी है पुरानी कार? सरकार ने दोगुना किया टैक्स, जानें आपकी जेब पर कितना बढ़ेगा बोझ
राज्य सरकार ने 2026-27 बजट में पुरानी गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स बढ़ाने और वाहन स्क्रैप करने पर नई गाड़ी खरीदने वालों को टैक्स छूट देने का बड़ा फैसला लिया है. जानिए नए नियम से वाहन मालिकों पर क्या असर पड़ेगा.
महाराष्ट्र सरकार ने 2026-27 के बजट में वाहन मालिकों से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है. सरकार का कहना है कि राज्य में तेजी से बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए यह कदम जरूरी हो गया था. इसी वजह से बजट में दो बड़े फैसले किए गए हैं. पहला, पुरानी और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स बढ़ा दिया गया है. दूसरा, जो लोग अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करके नई गाड़ी खरीदेंगे, उन्हें टैक्स में खास छूट दी जाएगी. सरकार का मानना है कि इस फैसले से एक तरफ सड़कों पर चल रही पुरानी गाड़ियों की संख्या कम होगी और दूसरी तरफ नई, कम प्रदूषण वाली गाड़ियों को बढ़ावा मिलेगा. इससे राज्य में प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.
क्यों उठाना पड़ा यह कदम?
सरकार बताती है कि महाराष्ट्र के बड़े शहरों में वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इनमें बड़ी संख्या पुरानी गाड़ियों की है. ये गाड़ियां नई तकनीक वाली गाड़ियों की तुलना में ज्यादा धुआं छोड़ती हैं और ईंधन भी ज्यादा खर्च करती हैं. इससे हवा की गुणवत्ता पर नकारात्मक असर पड़ता है. खासकर मेट्रो शहरों और औद्योगिक इलाकों में प्रदूषण की समस्या गंभीर होती जा रही है. इसी वजह से सरकार ने फैसला किया कि पुरानी और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को धीरे-धीरे कम किया जाए और लोगों को नई गाड़ियों की तरफ प्रोत्साहित किया जाए. इस नीति से सरकार को उम्मीद है कि आने वाले समय में शहरों की हवा साफ रखने में मदद मिलेगी.
पुरानी गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स दोगुना
बजट में सबसे बड़ा फैसला यह लिया गया है कि कुछ पुरानी गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स को दोगुना कर दिया जाएगा. खास तौर पर BS-4 या उससे पुराने एमिशन नॉर्म वाली प्राइवेट गाड़ियों पर यह टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है. सरकार का कहना है कि ऐसी गाड़ियां ज्यादा प्रदूषण फैलाती हैं और इन्हें सड़कों से धीरे-धीरे हटाना जरूरी है. ग्रीन टैक्स बढ़ने से ऐसे वाहन मालिकों पर आर्थिक दबाव पड़ेगा और वे नई गाड़ी खरीदने के बारे में सोच सकते हैं. इस तरह सरकार प्रदूषण कम करने के साथ-साथ लोगों को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल वाहनों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहती है.
स्क्रैप करने पर मिलेगा टैक्स में फायदा
सरकार ने सिर्फ टैक्स बढ़ाने का फैसला नहीं किया, बल्कि वाहन मालिकों को राहत भी दी है. अगर कोई व्यक्ति अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करता है और उसके बदले नई गाड़ी खरीदता है, तो उसे मोटर व्हीकल टैक्स में छूट दी जाएगी. सरकार के प्रस्ताव के अनुसार, BS-4 या उससे ऊपर की गाड़ी स्क्रैप करने पर नई गाड़ी खरीदते समय लगभग 16 प्रतिशत तक टैक्स छूट मिल सकती है. वहीं BS-3 या उससे पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने पर करीब 30 प्रतिशत तक टैक्स में राहत दी जा सकती है. इस योजना का मकसद लोगों को पुरानी गाड़ियों को हटाकर नई और कम प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियां खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना है.
ऑटो सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा?
इस फैसले का असर सीधे वाहन मालिकों और ऑटो सेक्टर दोनों पर देखने को मिलेगा. जिन लोगों के पास बहुत पुरानी गाड़ियां हैं, उन्हें अब ज्यादा ग्रीन टैक्स देना पड़ सकता है. इससे उनकी गाड़ी चलाने और मेंटेनेंस की लागत बढ़ सकती है. वहीं जो लोग नई गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह अच्छा मौका हो सकता है. अगर वे अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करते हैं, तो नई गाड़ी पर टैक्स में अच्छी छूट मिल सकती है. इसके साथ ही सरकार को उम्मीद है कि इस नीति से ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी नई गाड़ियों की बिक्री बढ़ेगी और राज्य में प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी.
