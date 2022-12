महाराष्ट्र में हादसा: 48 छात्रों भरी बस रायगढ़ जिले में पलटी, कई घायल, कुछ की हालत गंभीर

Maharashtra, Raigad district, Road Accident: महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से आज रविवार को बस पलटने के हादसे की खबर सामने आई है. रायगढ़ जिले में 48 छात्रों को लेकर जा रही बस के पलट जाने से कई छात्र घायल हो गए हैं और कुछ की हालत गंभीर है. छात्र पिकनिक मनाकर लौट रहे थे तभी बस पलट गई. छात्रों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है.

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, रायगढ़ जिले के खोपोली थाना क्षेत्र में 48 छात्रों को लेकर जा रही एक बस पलट गई. कई छात्र घायल हो गए, कुछ की हालत गंभीर हैं.