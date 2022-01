Maharashtra cabinet, vehicle tax, school buses, Marathi, Marathi signboard, News: महाराष्‍ट्र सरकार के कैबिनेट ने कोरोना वायरस संक्रमण की महामारी के बीच तीन बड़े फैसलों का ऐलान किया है. महाराष्ट्र कैबिनेट ने कोविड की स्थिति को देखते हुए निर्णय लिया है कि इस साल सभी स्कूल बसों को सालाना वाहन कर से 100% छूट मिलेगी और 10 से कम श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों सहित सभी प्रतिष्ठानों के लिए मराठी साइनबोर्ड अनिवार्य होंगे. वहीं, मुंबई में 500 वर्ग फुट के फ्लैट्स या घरों को प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का ऐलान किया है.Also Read - Coronavirus In India: आज मिले 1,94,720 नए कोरोना मरीज, कोलकाता में बढ़ा ओमिक्रॉन, महाराष्ट्र में 481 डॉक्टर कोविड संक्रमित

Maharashtra cabinet: In view of COVID, all school buses will get 100% exemption from annual vehicle tax this year. Marathi signboards will be mandatory for all establishments including establishments having less than 10 workers.

— ANI (@ANI) January 12, 2022