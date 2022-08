Maharashtra Cabinet Expansion Update: महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) मंत्रिमंडल का विस्तार मंगलवार (09 अगस्त) को होगा. न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से इसकी जानकारी दी है. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक शिंदे मंत्रिमंडल का विस्तार मंगलवार सुबह 11 बजे राजभवन में होगा. रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) को गृह विभाग का जिम्मा सौंपा जा सकता है.Also Read - बिहार में मध्यावधि चुनाव कभी भी हो सकता, नीतीश 5 साल पूरे नहीं कर पाएंगे: चिराग पासवान

