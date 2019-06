मुबई: महाराष्‍ट्र में बीजेपी की देवेंद्र फडवीस सरकार के कैबिनेट में बड़ा बदलाव हुआ है. नए मंत्र‍ियों के शपथ से पहले महाराष्ट्र में आवास मंत्री प्रकाश मेहता समेत छह मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, जबकि कांग्रेस से नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए राधाकृष्‍ण विखे पाटिल समेत आठ विधायकों को मंत्री बनाया है और पांच विधायकों को राज्‍यमंत्री के पद की शपथ दिलाई गई है. कांग्रेस छोड़ने के बाद विखे पाटिल ने अपनी विधानसभा सदस्‍यता से इस्‍तीफा भी दे दिया था.

मंत्र‍िमंडल विस्‍तार में राधाकृष्‍ण विखे पाटिल, जयदत्‍त क्षीरसागर, आशीष शेलार, डॉ, संजय कुटे, डॉ. सुरेश खाड़े, अनिल बोंडे, डॉ. अशोक उइके, तानाजी सावंत को कैबिनेट मंत्री के पद की शपथ दिलाई गई है. जबकि डॉ. योगेश सागर, राज्‍यमंत्री अविनाश महातेकर, राज्‍यमंत्री डॉ. परिणय फुके, राज्‍यमंत्री संजय बाला (भेगड़े) राज्‍यमंत्री अतुल राव सावे को राज्‍यमंत्री के पद की शपथ दिलाई गई है.

बता दें कि कैबिनेट का विस्तार राज्य विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने से एक दिन पहले और विधानसभा चुनाव से चार महीने पहले हुआ है.

कैबिनेट मंत्री

राधाकृष्‍ण विखे पाटिल कैबिनेट मंत्री

जय दत्‍त श्रीरसागर कैबिनेट मंत्री

एडवोकेट आशीष शेलार कैबिनेट मंत्री

डॉ. संजय कुटे कैबिनेट मंत्री

डॉ. सुरेश खाड़े, कैबिनेट मंत्री

डॉ. अनिल बोंडे , कैबिनेट मंत्री

अशोक उइके, कैबिनेट मंत्री

डॉ. तानाजी सावंत, कैबिनेट मंत्री

राज्‍यमंत्री

डॉ. योगेश सागर, राज्‍यमंत्री

अविनाश महातेकर, राज्‍यमंत्री

डॉ. परिणय फुके, राज्‍यमंत्री

संजय बाला (भेगड़े) राज्‍यमंत्री

अतुल राव सावे, राज्‍यमंत्री

Maharashtra cabinet expansion: Radhakrishna Vikhe Patil & Ashish Shelar take oath as ministers, in presence of CM Devendra Fadnavis in Mumbai. pic.twitter.com/5zurqMZOp3

— ANI (@ANI) June 16, 2019