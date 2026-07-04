Maharashtra Car Fire Video: अचानक आग की लपटों से घिर गई चलती कार, देखते ही देखते जलकर हुई खाक | देखिए

Maharashtra Car Fire Video: मालेगांव इलाके की इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब ध्यान खींच रहा है. अब घटना की जांच हो रही है.

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मिनटों में खाक हो गई कार. (Photo/IANS)

Maharashtra Car Fire Video: शनिवार का दिन वाशिम जिले के मालेगांव इलाके में उस समय दहशत में बदल गया, जब एक चलती कार अचानक आग की लपटों में घिर गई. कुछ ही पलों में हालात इतने बिगड़ गए कि सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. आग इतनी तेजी से फैली कि चालक को संभलने का मौका भी नहीं मिला और देखते ही देखते पूरी गाड़ी धधकने लगी. कुछ ही मिनटों में कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई. सूचना मिलते ही अग्निशमन दल और संबंधित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा आग पर काबू पाया.

चलती कार में लगी आग

राहत की बात यह रही कि कार में सवार सभी लोग समय रहते सुरक्षित बाहर निकल गए, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई. घटना का वीडियो भी सामने आया है. अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है और संबंधित एजेंसियां मामले की जांच में जुटी हैं. इससे पहले महाराष्ट्र के भिवंडी जिले में भी नाशिक रोड स्थित चाविंद्रा इलाके में सड़क किनारे खड़ी एक निजी टूरिस्ट बस में अचानक भीषण आग लग गई थी. देखते ही देखते बस आग के गोले में तब्दील हो गई और ऊंची-ऊंची लपटें उठने लगीं. घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई और सड़क से गुजर रहे वाहन चालकों व स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई. गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई.

पहले भी हुआ ऐसा हादसा

मौके पर मौजूद लोगो के अनुसार, रात करीब 12:30 बजे लोगों ने सड़क किनारे खड़ी बस से धुआं निकलते देखा. कुछ ही क्षणों में आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि दूर-दूर तक दिखाई दे रही थीं. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी.सूचना मिलते ही निजामपुरा पुलिस और दमकल विभाग की एक गाड़ी मौके पर पहुंची. दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक बस पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी.

यहां देखिए वीडियो:

Washim, Maharashtra: Firefighters extinguish the blaze after a moving car caught fire on the Samruddhi Expressway near Malegaon, reducing the vehicle to ashes and disrupting traffic for some time; no casualties were reported, and the incident is under investigation. (Source:… pic.twitter.com/5z9yj9Uksn — IANS (@ians_india) July 4, 2026

मुख्य अग्निशमन कर्मी छगन चौधरी ने आईएएनएस को बताया कि रात 12.20 पर कंट्रोल रूम से एक बस में एक लगने की जानकारी मिली थी. इसके बाद हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे. यहां आने के बाद देखा कि बस लगभग जल चुकी थी. आग बुझाने के बाद पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने बस के भीतर और आसपास गहन तलाशी अभियान चलाया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अंदर कोई व्यक्ति फंसा तो नहीं है. काफी देर तक जांच और सर्च ऑपरेशन के बाद अधिकारियों ने पुष्टि की कि हादसे के समय बस में कोई मौजूद नहीं था. ( इनपुट: आईएएनएस)