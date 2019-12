मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विधानसभा में किसानों के दो लाख रुपये तक के कृषि ऋण को माफ करने की घोषणा की. साथ ही उन्होंने कहा कि पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा किया जाएगा और ये योजना अगले साल मार्च से लागू होगी.

Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray in state legislative assembly: Loans of farmers up to Rs 2 lakhs to be waived off. Money to deposited in the banks directly. Scheme to implemented from March. (file pic) pic.twitter.com/MxQ99GMBI7

— ANI (@ANI) December 21, 2019