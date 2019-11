मुम्बई: देवेन्द्र फडणवीस (49) शनिवार की सुबह जब दूसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, उस समय राजभवन में ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे. महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए कई दिनों से चल रहे जोड़-घटाव और कल देर रात तक जारी गतिविधियों के बीच शनिवार की सुबह वह दूसरी बार मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो गए. देवेन्द्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने के बाद शनिवार देर शाम जब बीजेपी राज्य कार्यालय पहुंचे तो वहां उनका जोरदार स्वागत हुआ. इस दौरान फडणवीस ने कहा कि हम महाराष्ट्र में स्थिर सरकार देंगे. मोदी है तो मुमिकन है.

Maharashtra CM Devendra Fadnavis in Mumbai: We will provide a stable government. Modi hai toh mumkin hai!! pic.twitter.com/vpIWe7fl6h

