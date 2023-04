महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया अयोध्या में रामलला के दर्शन, देखें- वीडियो

Maharashtra News: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस रविवार को राम मंदिर पहुंचे. यहां पर दोनों नेताओं ने राम लला का दर्शन किया. वह राम मंदिर में महाआरती में शामिल हुए. इस मौके पर शिंदे ने कहा कि बाला साहेब ठाकरे का सपना था, लाखों करोड़ों राम भक्तों का सपना था कि अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो. प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर का निर्माण शुरू करके ये सपना सच कर दिखाया है. एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के अयोध्या पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया.

शिंदे और फडणवीस ने राम मंदिर निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया. वे संतों से भी मिलेंगे और सरयू नदी तट पर शाम की महाआरती में हिस्सा लेंगे. शिंदे के साथ महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उत्तर प्रदेश के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी अयोध्या पहुंचे.