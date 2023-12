महाराष्ट्र में अचानक रुक गया CM शिंदे का काफिला! पहले की घायल युवक मदद फिर आगे बढ़े एकनाथ, देखें वीडियो

CM Shinde Help Injured Person: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ने रविवार (17 दिसंबर) को नागपुर-अमरावती रोड पर एक घायल व्यक्ति की मदद के लिए अपना काफिला रोका. इसके बाद उन्होंने सड़क पर घायलों को देख उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए अपने काफिले से एक एम्बुलेंस का इंतजाम कराया.

शिंदे पहले भी दूसरों की मदद कर चुके हैं. इससे पहले, 13 सितंबर को शिंदे ने मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर एक जलती हुई गाड़ी देखकर अपना काफिला रोक दिया था. उन्होंने अपना काफिला रोका और ड्राइवर की मदद की. जबतक उन्हें पक्का नहीं हो गया कि ड्राइवर पूरी तरह ठीक है वह वहीं रुके रहे थे.

वहीं, जुलाई में, शिंदे ने नासिक के एक मरीज के लिए चिकित्सा सहायता की व्यवस्था की और अपने बेड़े से एक एम्बुलेंस प्रदान की. उन्होंने एक मरीज की मदद करने के लिए अपना काफिला रोका, जिसकी एम्बुलेंस चूनाभट्टी-कुर्ला राजमार्ग पर खराब हो गई थी.

#WATCH | Maharashtra CM Eknath Shinde stopped his convoy while passing by an accident spot on the Nagpur-Amravati road. He gave ambulance of his convoy to take injured people to the hospital (17/12)

(Video source – Maharashtra CMO) pic.twitter.com/nWSHsZ8Vwy

— ANI (@ANI) December 17, 2023