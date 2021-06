Maharashtra CM Meets PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और डिप्टी सीएम अजित पवार आज सुबह दिल्ली पहुंचे और दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद वो सीधे 7 लोक कल्याण मार्ग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑफिशियल रेसिडेंस पहुंचे हैं. सीएम उद्धव ठाकरे और डिप्टी सीएम अजीत पवार अपने एक प्रतिनिधिमंडल के साथ आज पीएम मोदी से मुलाकात करने पहुंचे हैं. मराठा आरक्षण, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण और चक्रवात तौकता राहत जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे.’ पीएम मोदी से मुलाकात में सीएम उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के मुद्दे पर चल रही बातों को विस्तार सामने रखेंगे. Also Read - पीएम नरेंद्र मोदी से मिले महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, मराठा आरक्षण और चक्रवात ताउते पर हुई चर्चा

राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने सोमवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा था कि, ‘सीएम उद्धव ठाकरे और डिप्टी सीएम अजीत पवार के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेगा और वे मराठा आरक्षण, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण और चक्रवात तौकता राहत जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे.’ इस मुलाकात से पहले महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने एनसीपी चीफ शरद पवार से भी उनके सरकारी आवास पर जाकर मुलाकात की थी.

Mumbai: NCP chief Sharad Pawar met Maharashtra CM Uddhav Thackeray at his official residence Varsha Bungalow, ahead of CM’s meeting with PM Modi in Delhi today

A delegation of state govt will meet PM to discuss Maratha & OBC reservation & cyclone relief

(Visuals from yesterday) pic.twitter.com/JWxtnvkKB1

— ANI (@ANI) June 8, 2021