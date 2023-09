Maratha Reservation: CM शिंदे बोले, आज हमने हाई लेविल मीटिंग की, हमारी सरकार मुद्दे को ढंग से सुलझाएगी

Mumbai: महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) को लेकर आज मंगलवार को उच्च स्तरीय एक मीटिंग की है. महाराष्ट्र के सीएम (Maharashtra CM) एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde ) ने कहा, मराठा आरक्षण पर आज हमने उच्च स्तरीय बैठक की. मैं पहले ही प्रदर्शनकारियों से बात कर चुका हूं और हम इस मुद्दे को व्यवस्थित तरीके से सुलझाएंगे.’ हमारी सरकार मराठा आरक्षण से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए गंभीर है.

Today, we held a high-level meeting on the Maratha reservation. I have already spoken to protesters and we will resolve this issue systematically. Our government is serious about resolving the issues related to Maratha reservation: Maharashtra CM Eknath Shinde pic.twitter.com/sia0wasKAf — ANI (@ANI) September 4, 2023



वहीं महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Dy CM Devendra Fadnavis) ने जालना जिले में मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस लाठीचार्ज (Lathicharge ) की घटना को लेकर आज सोमवार को खेद जताते हुए सरकार की ओर से माफी मांगी है. डिप्टी CM फडणवीस ने आज मुंबई में मराठा आरक्षण को लेकर आयोजित मीटिंग में कहा, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज सही नहीं था…मैं सरकार की ओर से माफी मांग रहा हूं। सीएम ने कहा है कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.