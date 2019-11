मुंबई: शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. इसके साथ ही सत्ता में ठाकरे परिवार की सीधी भागीदारी की शुरुआत हो गई है. उद्धव के साथ शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दो-दो नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली. इनमें एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई (दोनों शिवसेना), जयंत पाटिल, छगन भुजबल (दोनों राकांपा), बालासाहेब थोराट, नितिन राउत (दोनों कांग्रेस) शामिल हैं. शपथ ग्रहण समारोह के बाद महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, अपनी पत्नी रश्मि और उनके बेटे आदित्य ठाकरे के साथ सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की.

Mumbai: Maharashtra CM Uddhav Thackeray, along with his wife Rashmi & their son Aaditya Thackeray offer prayers at Siddhivinayak Temple. #Maharashtra pic.twitter.com/54eOi1jgG6

— ANI (@ANI) November 28, 2019