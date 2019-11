मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनकी सरकार राज्य के किसानों के लिए ठोस कदम उठायेगी और ऐसा माहौल बनाने का प्रयास करेगी कि कोई भी भयभीत महसूस नहीं करे. कुछ घंटे पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले ठाकरे ने दक्षिण मुंबई के सहयाद्री गेस्ट हाउस में कैबिनेट की पहली बैठक की अध्यक्षता की.

Maharashtra CM Uddhav Thackeray: I have asked officials to provide me with complete information on state and centre schemes for farmers, in the next two days. Once I get all details, I will take a decision accordingly. pic.twitter.com/JtjCMGt6Ic

— ANI (@ANI) November 28, 2019