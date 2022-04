Maharashtra: मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री (Maharashtra Chief Minister ) उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने शुक्रवार को उन खबरों को खारिज किया, जिनमें कहा गया है कि वह राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल से नाराज हैं. सीएम ठाकरे का यह बयान आने से पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता वलसे पाटिल (Valse Patil) ने आज मुंबई में मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर उनसे मुलाकात की.Also Read - फर्रुखाबाद का बदलेगा नाम? सांसद ने पांचालनगर करने की योगी आदित्यनाथ से की मांग

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, ठाकरे ने कहा, मुझे अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों पर पूरा भरोसा है और वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. ऐसी खबरें आधारहीन और भ्रामक हैं.

Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray dismisses reports of being upset with Home Minister Dilip Walse Patil, says I have full faith in Home Minister Patil and he is doing a good job: CMO pic.twitter.com/IbLagsYT1F

