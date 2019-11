नई दिल्‍ली: महाराष्‍ट्र में बीजेपी और एनसीपी अजित पवार के समर्थन से मुख्‍यमंत्री और डिप्‍टी मुख्‍यमंत्री के शपथ को लेकर सोमवार को जहां दिल्‍ली में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है. वहीं, मुंबई में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के नेता महाराष्‍ट्र के राज्‍यपाल से मिलने के लिए राजभवन पहुंचे हैं.

महाराष्ट्र कांग्रेस-एनसीपी-शिवसेना नेताओं ने अपने गठबंधन का समर्थन करने विधायकों का एक पत्र मुंबई के राजभवन में अधिकारियों को सौंपा है.

वहीं, मुख्‍यमंत्री पद की शपथ ले चुके बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्‍यमंत्री अजित पवार महाराष्‍ट्र के मुख्‍यमंत्री यशवंतराव बलवंत राव चव्‍हाण की पुण्‍यतिथि पर विधान भवन में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए. जबकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कराड में अलसुबह यशवंत राव बलवंतराव चव्‍हाण की पुण्‍यतिथि पर पुष्‍पांजलि अर्पित की है.

