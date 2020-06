नई दिल्‍ली: महाराष्‍ट्र में महा विकास आघाडी गठबंधन के नेतृत्‍व में बनी उद्धव ठाकरे की सरकार के सहयोगी दलों से मतभेद के सुर सुनाई देने लगे हैं. जहां गठबंधन की तीन सहयोगियों में से एक कांग्रेस, प्रमुख निर्णय लेने की प्रक्रिया खुद को अलग बता रही कांग्रेस की यह शिकायत सामने आ गई है कि उसे गठबंधन में जो स्‍थान मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल रहा है. Also Read - नेपाली नक्शे में विवादित संशोधन: कांग्रेस ने भाजपा सरकार को घेरा, कहा- अब तो नेपाल की भी हिम्मत हो गई.....

महाराष्‍ट्र सरकार में कांग्रेस के कोटे से मंत्री बने बालासाहेब ने कहा, हमारी गठबंधन में जो हमें स्थान मिलना चाहिए, कुछ बातें है, जो हम मुख्यमंत्री के सामने अपनी बातें रखेंगे. बता दें कि इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्‍यक्ष राहुल गांधी कह चुके हैं कि महाराष्ट्र सरकार मे कांग्रेस शामिल जरूर है, लेकिन वो सरकार की निर्णय प्रक्रिया में नहीं है. Also Read - सिंधिया के बचाव में उतरे कमल पटेल, कहा- 22 लोगों का विधायकी छोड़ना उनके ईमानदारी का प्रमाण है

महाराष्‍ट्र सरकार में पीडब्‍ल्‍यूडी मंत्री अशोक चव्‍हाण ने शनिवार को कहा था, ”कुछ मुद्दे हैं महाविकास अघाडी (एमवीए) के सहयोगी और नौकरशाही के बीच. हम अपने सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए सीएम से मिलने का प्रयास कर रहे हैं. हम अगले 2 दिनों में उनसे मिलने की उम्मीद करते हैं” Also Read - महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में तनाव? कांग्रेस करेगी मुख्यमंत्री से मुलाकात

There are some issues (between the Mahavikas Aghadi (MVA) allies and bureaucracy). We are trying to meet the CM to discuss all our issues with him in detail. We expect a meeting with him in the next 2 days: Maharashtra Minister and Congress leader Ashok Chavan

