Maharashtra Cornavirus News: देश में कोरोना के कम हो रहे मामलों के बीच महाराष्ट्र के कई शहरों में इसका कहर तेजी से बढ़ रहा है. इसे देखते हुए महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे ( Uddhav Thackeray) सरकार ने कई सख्त कदम उठाए हैं. इस बीच गुरुवार को भी महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के करीब 9000 मामले दर्ज किये गए. महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 8,998 नए केस दर्ज किए गए साथ ही इस दौरान 60 लोगों की मौत हो गई. Also Read - Lockdown News: क्या फिर से है लॉकडाउन की आहट? देश के इन शहरों में लगाए गए हैं Lockdown जैसे प्रतिबंध; जानें क्या है तैयारी!

इसके साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़कर 21,88,183 पहुंच गया और अब तक यहां 52,340 लोगों की मौत हो चुकी है. कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए पालघर जिले के तीन वीकली बाजारों को भी बंद कर दिया गया है. बीते महीने, पालघर में कोरोनो वायरस की स्थिति को देखते हुए जिले भर में साप्ताहिक बाजारों और बड़े विवाह समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया था. Also Read - Maharashtra Lockdown News: 'मैं लॉकडाउन लगाना नहीं चाहता, लेकिन...', जानें महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे के इस बयान के क्या हैं मायने

Maharashtra: Palghar District Collector Manik Gursal orders closure of three weekly markets in the district in view of rising cases of COVID-19. Also Read - Tamilnadu Lockdown Extension: कोरोना का बढ़ता कहर, तमिलनाडु में बढ़ा लॉकडाउन, महाराष्‍ट्र CM ने बताई 'मजबूरी'

— ANI (@ANI) March 4, 2021