Maharashtra Corona Update: देश में कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. कोरोना की पहली और दूसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित रहे महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के इस समय सबसे ज्यादा केस हैं. महाराष्ट्र में गुरुवार को ओमिक्रॉन के 23 नए मामले सामने आए और संक्रमितों का आंकड़ा 88 पहुंच गया. इसके साथ-सात बीते 24 घंटों में राज्य में कोरोना के 1,179 नए मामले सामने और इस दौरान 17 लोगों की मौत हो गई. राज्य में इस दौरान 615 लोग कोरोना से जंग जीतने में भी सफल रहे हैं.Also Read - Omicron Scare: देश में Omicron के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच PM मोदी ने की हाईलेवल मीटिंग

Maharashtra reports 1,179 new #COVID19 cases, 615 recoveries and 17 deaths in the last 24 hours.

23 more patients have been found to be infected by Omicron. Till date, a total of 88 patients infected with the #Omicron variant have been reported in the state pic.twitter.com/NxIlH4N6KC

