Maharashtra Corona Update: देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर खत्म होने के बाद ज्यादातर राज्यों में अनलॉक की शुरुआत हो चुकी है. हालांकि महाराष्ट्र समेत कुछ राज्यों में पाबंदियों में ढील जरूर दी गई हैं, लेकिन सख्ती जारी है. इन सबके बीच महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना के 8 हजार से ज्यादा मामले सामने आए और इस दौरान 165 मरीजों की जान चली गई.Also Read - Maharashtra Lockdown Update: केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की महाराष्ट्र सरकार से अपील- बकरीद पर प्रतिबंधों में ढील के साथ-साथ...

राज्य के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के 8,159 नए मामले सामने आए और 165 मरीजों की जान चली गई. महाराष्ट्र में इस दौरान 7,839 मरीज इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं. Also Read - Mumbai में बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी, नवी मुंबई में बाढ़ में फंसे 120 लोग बचाए गए

Maharashtra reports 8,159 new #COVID cases, 7,839 patient discharges, and 165 deaths in the past 24 hours

Active cases: 94,745

Total discharges: 60,08,750

Death toll: 1,30,918 pic.twitter.com/K0RTitsz6C

— ANI (@ANI) July 21, 2021