मुंबई: महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 9,509 नए मामले सामने आने के साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,41,228 हो गई. राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी. विभाग ने बताया कि 260 और मरीजों की मौत के साथ ही इस महामारी से जान गंवाने वालों का आंकड़ा बढ़कर प्रदेश में 15,576 हो गया है.

विभाग ने कहा कि रविवार को कुल 9,926 मरीजों को ठीक होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी गई जिससे राज्य में ठीक हो चुके मरीजों की संख्या बढ़कर 2,76,809 पहुंच गई. महाराष्ट्र में अब उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1,48,537 है.

Maharashtra reported 9,509 COVID-19 cases and 260 deaths today, taking total cases to 4,41,228 including 2,76,809 recoveries and 15,576 deaths. Number of active cases stands at 1,48,537 out of which 44,204 cases are in Pune: State Health Department pic.twitter.com/8BnAydmCWl

— ANI (@ANI) August 2, 2020