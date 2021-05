Maharashtra Corona Update: महाराष्ट्र देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है. महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए 1 जून तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागूं हैं. लॉकडाउन का असर कोरोना के नए मामलों पर दिखना शुरू भी हो गया है. महाराष्ट्र में रोजाना दर्ज किये जाने वाले नए केस में काफी गिरावट दर्ज कई गई है, लेकिन मौत का आंकड़ा टेंशन बढ़ाने वाला है. महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 34,848 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान रिकॉर्ड 960 लोगों की जान चली गई. महामारी की शुरुआत से ऐसा पहली बार हुआ है, जब राज्य में एक दिन में इतने लोगों की मौत हुई है. Also Read - Maharashtra Lockdown Update: महाराष्ट्र में लॉकडाउन का बढ़ना लगभग तय! जानें स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने क्या कहा...

महाराष्ट्र में शनिवार को कोरोना संक्रमण से 59,073 लोग ठीक भी हुए हैं. महाराष्ट्र में अब कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 53,44,063 हो गई है वहीं, राज्य में अब तक कोरोना से 80,512 लोगों की मौत हो चुकी है. राज्य में अब तक कुल 47,67,053 लोग कोरोना से संक्रमित होने के बाद स्वस्थ हो चुके हैं. यहां फिलहाल 4,94,032 एक्टिव केस हैं.

Mumbai reports 1,147 new COVID-19 cases, 2,333 recoveries, and 62 deaths in the last 24 hours

Active cases: 36,674

Total recoveries: 6,34,315

Death toll: 14,200 pic.twitter.com/ihgJ7QdA2o

