Maharashtra Corona Update: देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है. कोरोना के कहर पर काबू पाने के लिए देश के लगभग सभी राज्यों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू हैं. लॉकडाउन (Lockdown) और कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) का असर अब दिखने लगा है. कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में लगातार आंकड़ों में गिरावट दर्ज की जा रही है. वहीं, मुंबई में 2 मार्च के बाद पहली बार ऐसा हुआ है सबसे कम कोरोना के नए केस दर्ज किए गए हैं. मुंबई में 2 मार्च को कोरोना के 849 केस दर्ज किए गए थे, वहीं बीते 24 घंटे में यहां 953 मामले दर्ज हुए हैं. पूरे महाराष्ट्र में अब कोरोना की पॉजिटिविटी रेट घटकर 17.2% पर आ गई है. Also Read - Maharashtra Lockdown News Update: लॉकडाउन का असर, राज्य में रिकॉर्ड स्तर पर कम हुए नए मामले

महाराष्ट्र में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 28438 नए मामले सामने आए, वहीं, प्रदेश में संक्रमण के कारण 679 लोगों की मौत हो गई. स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि प्रदेश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 54,33,506 हो गई है और 83,777 लोगों की अब तक जान जा चुकी है.

Mumbai records 953 new #COVID19 cases, 2,258 recoveries and 44 deaths in the last 24 hours

Total cases 6,90,889

Death toll 14,352

Total recovered cases 6,41,598

Active cases 32,925 pic.twitter.com/PQkSOnoJzi

