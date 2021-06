Maharashtra CoronaVirus: महाराष्ट्र के अहमदनगर में मई महीने में कुल 9,928 बच्चे कोरोना से संक्रमित मिले हैं. कोरोना यहां 18 साल से कम आयुवर्ग के बच्चों पर कहर बनकर टूटा है. सिर्फ मई महीने में ही यहां इस आयुवर्ग के 9 हजार से ज्यादा बच्चे कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद ये आशंका जताई जा रही है कि क्या कोरोना की तीसरी लहर तो यहां नहीं आ गई है. इससे पहले अप्रैल महीने में भी यहां इस उम्र के 7 हजार 760 बच्चे कोरोना से संक्रमित हुए थे. Also Read - Maharashtra Lockdown Latest Update: मुंबई में लॉकडाउन के नियमों में दी गई ढील, BMC ने किया है ये बड़ा ऐलान

हालांकि जिले के सिविल सर्जन सुनील पोखरना ने बताया, ‘बच्चों में संक्रमण दर इसलिए बढ़ी क्योंकि यहां कुल संक्रमण दर ही बढ़ गई थी. अप्रैल में भी जिले में 7 हजार 760 बच्चे संक्रमित पाए गए थे. हालांकि, अभी तक कोई गंभीर मामला दर्ज नहीं किया गया है.’ Also Read - Maharashtra Lockdown Update: महाराष्ट्र में लॉकडाउन में ढील की तैयारी! इन चार चरणों में दी जा सकती है राहत, जानें ताजा अपडेट...

Maharashtra | 9,928 minors in Ahmednagar tested Covid positive in May Also Read - Maharashtra Lockdown Update: महाराष्ट्र में लॉकडाउन बढ़ेगा या हटेगा? क्या बोले स्वास्थ्य मंत्री, यहां है ताजा अपडेट

“Children positivity rate increased due to rise in overall positivity rate. In April, 7,760 children were tested positive. No serious incidents were reported,” said Civil surgeon Sunil Pokharna (31.5) pic.twitter.com/OqGMCHm6GA

— ANI (@ANI) June 1, 2021