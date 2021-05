Maharashtra CoronaVirus News: महाराष्ट्र में कोरोना के केसेज की संख्या अब भयावह होती जा रही है. इस बीच मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने हाथ जोड़कर लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों में रहें, बेवजह घर से बाहर ना निकलें. जो भी घर से बाहर निकलें वो डबल लेयर का मास्क पहनकर ही निकलें. मुंबई मेयर ने कहा कि जिन लोगों ने कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है और जिन्हें रजिस्ट्रेशन से संबंधित मैसेज मिले हैं, सिर्फ वही वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएं और वैक्सीन लें. Also Read - CoronaVirus In India: PM मोदी की केंद्रीय कैबिनेट के साथ बैठक शुरू, ले सकते हैं आज बड़ा फैसला

किशोरी पेडनेकर ने कहा कि जो लोग कोविन ऐप पर पंजीकृत हैं और जिन्हें एक संदेश प्राप्त हुआ है, केवल वैसे लोग ही टीकाकरण केंद्रों पर जा सकते हैं. उन्होंने कहा कि जब तक आपको संदेश नहीं मिल जाता तब तक आप केंद्रों पर न जाएं. इसके अलावा, अगर आपने आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और संदेश नहीं मिला है, तो वैक्सीनेशन सेंटर पर न जाएं.

उन्होंने कहा कि टीकाकरण के दौरान कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक के लिए आने वाले 45 से 60 साल के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी. 18 से 44 साल के आयु के लोगों को केवल तभी वैक्सीन दी जाएगी, जब उन्होंने पंजीकरण किया हो और उन्हें संदेश मिला हो. जब हमें टीके मिल जाएंगे, तब हमारे सभी वैक्सीन केंद्र काम करना शुरू कर देंगे.

बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना के लिए दिए जा रहे टीके के तीसरे चरण का टीकाकरण आज से शुरू हो गया है. नागपुर के एक टीकाकरण केंद्र पर मौजूद अधिकारी ने बताया कि हमलोंगो को हेडऑफिस से अपडेट मिला था कि आज केवल 18 से 44 साल के लोगों को ही टीका लगाना है. उनके टीकाकरण का काम दो बजे से शुरू होगा.