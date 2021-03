Maharashtra Corona Updates: महाराष्ट्र कोरोना से बेहाल है. राज्य में बुधवार को कोरोना संक्रमण के 39,544 नए मामले सामने आए जो महामारी की शुरुआत के बाद से एक दिन का दूसरा सबसे अधिक मामला है. इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 28,12,980 हो गई है. Also Read - Maharashtra Lockdown Updates: लॉकडाउन पर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा अपडेट, कहा- 'जान बचाना प्राथमिकता और इसके लिए...'

स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इससे तीन दिन पहले (28 मार्च) प्रदेश में कोविड-19 के 40,414 नये मामले सामने आये थे जो अब तक का एक दिन का सर्वाधिक मामला है. उन्होंने बताया कि प्रदेश में 22 मार्च को संक्रमितों का आंकड़ा 25 लाख को पार कर गया था, जबकि 27 मार्च को यह 28 लाख को पार कर गया. Also Read - Maharashtra Lockdown News: महाराष्ट्र के परभणी में चार दिन के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद...

उन्होंने बताया कि राज्य में 227 मरीजों की मौत हो गई. पिछले साल अक्टूबर के बाद से राज्य में मरने वालों की यह संख्या सबसे अधिक है. उन्होंने बताया कि इसके बाद प्रदेश में संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़ कर 54,649 हो गई है. अधिकारी ने बताया कि 227 मौतों में से 129 मौत पिछले 48 घंटों में हुई है और 61 की मौत पिछले सप्ताह में हुई. उन्होंने बताया कि शेष 37 मरीजों की मौत पिछले सप्ताह से पहले हुई है. Also Read - Viral Video: कोरोना जो न कराए! शादी समारोह के बीच पहुंची पुलिस तो दुल्हन को लेकर ऐसे भागा दूल्हा, गांठ भी...

Maharashtra reports 39,544 new #COVID19 cases, 23,600 discharges and 227 deaths in the last 24 hours.

Total cases 28,12,980

Total recoveries 24,00,727

Death toll 54,649

Active cases 3,56,243 pic.twitter.com/mCgf0QK8xT

— ANI (@ANI) March 31, 2021