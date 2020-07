मुंबई: महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 9,615 लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है वहीं संक्रमण से इस अवधि में 278 लोगों की मौत हुई है. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, राज्य में अभी तक कुल 3,57,117 लोगों के शुक्रवार तक कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है. Also Read - COVID-19 Update: देश में टूटे कोरोना के सभी रिकॉर्ड, बीते 24 घंटे में 9,996 नए मामले, 357 की मौत

उनका कहना है कि पिछले 24 घंटे में हुई 278 मौतों के साथ ही राज्य में संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 13,132 हो गई है. शुक्रवार को विभिन्न अस्पतालों से इलाज के बाद 5,714 लोगों को छुट्टी दी गई. प्रदेश में अभी तक कुल 1,99,967 लोग कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त हुए हैं. विभाग ने बताया कि राज्य में फिलहाल 1,44,018 लोग का इलाज चल रहा है. राज्य में अभी तक 17,87,306 लोग की जांच की गई है. Also Read - Mumbai Updates: हैरान करने वाले हैं महाराष्ट्र में कोरोना के मामले, देश के 20 प्रतिशत मरीज सिर्फ मुंबई में

मुंबई में कोरोना वायरस संक्रमण के 1,062 नए मामले सामने आने के बाद शहर में कुल संक्रमितों की संख्या शुक्रवार को 1,06,891 हो गई. बृह्न्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने बताया कि संक्रमण की वजह से 54 मरीजों की मौत हो गई जिसके बाद मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 5,981 हो गई. बीएमसी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 1,158 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद शहर में अब तक कुल 78,260 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं. Also Read - Coronavirus in Maharashtra: 22 हजार के पार पहुंची संक्रमितों की संख्या, मुंबई में एक दिन में 875 नए मामले

1062 #COVID19 positive cases and 54 deaths reported in Mumbai today; 1158 patients recovered and discharged. The total positive cases here rise to 1,06,891 including 78,260 patients recovered and discharged & 5981 deaths: Municipal Corporation Greater Mumbai pic.twitter.com/EFu05kUFOA

