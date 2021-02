Maharashtra COVID-19 Updates: महाराष्ट्र में कोरोना का कहर कम नहीं हो रहा है. हर दिन यहां रिकॉर्ड मामले दर्ज किये जा रहे हैं. महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) सरकार ने कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामले को देखते हुए कई शहरों में नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लगा रखा है. इसके साथ-साथ वहां वीकेंड लॉकडाउन (Weekend Lockdown) की घोषणा भी गई है. हालांकि कोरोना के मामलों में कमी नहीं आ रही है. Also Read - Shirdi Sai Temple Darshan New Rules: शिरडी साई मंदिर में भक्तों के दर्शन को लेकर किया गया बड़ा बदलाव, यहां जानें नए नियम और समय

महाराष्ट्र में बुधवार को करीब 9 हजार कोरोना के नए मामले सामने आए. महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक राज्य में कोरोना के 8,807 नए केस दर्ज किए गए वहीं, इस दौरान 80 लोगों की मौत हो गई. इसके साथ-साथ इस दौरान 2,772 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. Also Read - Maharashtra Border से लगे MP के बालाघाट जिले में Corona के मद्देनजर धारा 144 लागू, मास्‍क नहीं पहना तो लगेगा जुर्माना

Maharashtra reported 8,807 new COVID-19 cases, 2,772 discharges, and 80 deaths in the last 24 hours, as per State Health Department Also Read - Delhi में 5 राज्‍यों के लोगों की एंट्री पर नियम सख्‍त, प्रवेश करने पर दिखानी होगी Covid-19 की Negative Test Report

Total cases: 21,21,119

Total recoveries: 20,08,623

Active cases: 59,358

Death toll: 51,937

— ANI (@ANI) February 24, 2021