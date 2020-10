Maharashtra Covid Update: मुंबई में शनिवार को कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 10 हजार पार कर गया. इसके साथ मुंबई कोरोना से प्रभावित देश का पहला ऐसा शहर बन गया है, जहां 10 हजार से ज्यादा मौतें हुई हैं. महाराष्ट्र में शनिवार को कोरोना से 50 लोगों की जान गई और मौत का आंकड़ा बढ़कर 10,059 पहुंच गया. बीएमसी (BMC) के एक अधिकारी ने बताया कि मुंबई में जितनी भी मौतें हुईं हैं उनमें से 85 फीसदी वैसे लोगों की जान गई है, जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है. Also Read - 19 साल के लड़के ने तलवार से काटा केक, वीडियो हुआ वायरल तो क्राइम ब्रांच पहुंची घर...

मुंबई में शनिवार कोरोना के 1,257 नए मामले सामने आए और संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 2,50,059 हो गया है. इस दौरान 898 मरीज ठीक हुए और इसके साथ ही यहां अब तक 2,19,152 मरीज इलाज के बाद ठीक होकर घर जा चुके हैं. वहीं, महाराष्ट्र में 6417 नए मामलों के साथ संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 16,38,961 पहुंच गया है. राज्य में शनिवार को 137 लोगों की जान गई और मौत का आंकड़ा बढ़कर 43,152 पहुंच गया. Also Read - BJP छोड़ NCP में शामिल हुए एकनाथ खडसे, बोले- वो मेरे पीछे ED लगाएगी तो मैं CD लगाऊंगा

With 50,129 new #COVID19 infections, India's total cases surge to 78,64,811. With 578 new deaths, toll mounts to 1,18,534. Also Read - महाराष्ट्र में कोरोना से मौतों का आंकड़ा 42 हजार के पार, संक्रमितों की संख्या करीब 16 लाख पहुंची

Total active cases are 6,68,154 after a decrease of 12,526 in last 24 hrs

Total cured cases are 70,78,123 with 62,077 new discharges in last 24 hrs pic.twitter.com/vUO8hHEofc

— ANI (@ANI) October 25, 2020