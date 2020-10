मुंबई: महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के 5,363 नए मामले सामने आने के बाद मंगलवार को संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 16,54,028 हो गई. स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी यह जानकारी दी है. विभाग ने बताया कि राज्य में कोविड-19 से 115 और मरीजों की मौत हो गई. इसके साथ ही राज्य में मृतक संख्या बढ़कर 43,463 हो गई। Also Read - Alert: कोविड-19 से बचाने वाले एंटीबॉडी में तेजी से आ रही है गिरावट...

विभाग ने एक विज्ञप्ति में बताया कि दिन में इस महामारी से 7,836 लोगों को ठीक होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई, जिससे राज्य में अब तक ठीक हुए लोगों की संख्या 14,78,496 हो गई हैं. राज्य में अभी 1,31,544 मरीजों का इलाज चल रहा हैं.

Maharashtra reports 5,363 new #COVID19 cases, 7,836 recoveries and 115 deaths, as per State's Public Health Department.

The COVID19 tally of the state rises to 16,54,028, with 14,78,496 recoveries and 43,463 deaths. Active cases at 1,31,544 pic.twitter.com/UKgeP3dmI1

— ANI (@ANI) October 27, 2020