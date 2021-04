महाराष्ट्र (Maharashtra) कोविड-19 संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए और बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए अगले 15 दिन के लिए घोषित नए सख्त कदम बुधवार रात से प्रभाव में आ गए. ‘लॉकडाउन जैसी’पाबंदियां रात आठ बजे से प्रभाव में आ गयीं जो एक मई को सुबह सात बजे तक लागू रहेंगी. इनमें आवश्यक सेवाओं को छूट होगी. महाराष्‍ट्र में लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों के बीच राज्‍य के अलग-अलग जगह से फोटोज सामने आए हैं. Also Read - Corona बना और भी भयंकर, 1 दिन में 2 लाख से अधिक लोग संक्रमित, 1038 लोगों की मौत

समूचे राज्य में अगले 15 दिन लोगों की आवाजाही पर पाबंदी लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के तहत ये उपाय किए गए हैं…. Also Read - Lockdown: इन राज्यों पर मंडरा रहा लॉकडाउन का खतरा! हर दिन आ रहे रिकॉर्ड केस; देश में 10 दिन में ही दोगुने हो गए एक्टिव मरीज

– महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां बुधवार रात से 8 बजे से प्रभाव में आ गयीं जो 1 मई को सुबह 7: 00 बजे तक लागू रहेंगी. Also Read - Petrol-Diesel Price Today, 15 April 2021: 15 दिन बाद फिर घटे पेट्रोल, डीजल के दाम, आम आदमी को थोड़ी राहत

Maharashtra Government’s 15-day statewide restrictions, in the wake of the #COVID19 situation, came into effect from 8 pm yesterday. Section 144 imposed across the state. Visuals from Pune. pic.twitter.com/hq0x4pbMUv

– महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसी पाबंदियों में लोगों की आवाजाही और गैर-आवश्यक सेवाओं पर रोक है.

– महाराष्ट्र में आगामी 7 मई तक अवधि में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू रहेगी जिसके तहत पांच या इससे अधिक लोग एक जमा नहीं हो सकते.

Maharashtra Government’s 15-day restrictions, in the wake of the #COVID19 situation, comes into effect. Section 144 imposed across the state. Latest visuals from Mumbai. pic.twitter.com/9qPtG3Qkfh

– आपात स्थिति या विशेष मामले में संभागीय एसीपी, जोनल डीसीपी और क्षेत्रीय अतिरिक्त पुलिस आयुक्तों को छूट देने या अनुमति देने का अधिकार दिया गया है.

– महाराष्ट्र में नई पाबंदियों को ‘लॉकडाउन’का नाम नहीं दिया.

– महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसी पाबंदियों में इस अवधि के दौरान जरूरी श्रेणी में वर्णित सेवाओं और गतिविधियों को छूट है.

– जरूरी सेवा से जुड़े लोगों को कामकाजी दिनों में भी सुबह सात बजे से रात आठ बजे तक छूट है.

– लोगों से सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने, मास्क लगाने और संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन कराया जा रहा.

Maharashtra: Shoe polishers near Gateway of India in Mumbai say their earnings have dwindled in wake of COVID-induced restrictions.

“I’ve been working here for the past 18 years. Earlier, I used to earn Rs 100-200/day. Now it’s hardly Rs 50/day,” Umesh Sakesh said yesterday. pic.twitter.com/lle1oMZW6S

— ANI (@ANI) April 15, 2021