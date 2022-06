Maharashtra Floor Test Updates: महाराष्ट्र में जारी सियासी संग्राम (Maharashtra Political Crisis) के बीच सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court) से उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है. सर्वोच्च न्यायालय ने फ्लोर टेस्ट (Floor Test) के खिलाफ उद्धव सरकार (Uddhav Thackeray) की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि तय समय पर ही फ्लोर टेस्ट (Floor Test) होगा. इसका मतलब यह हुआ कि उद्धव सरकार को गुरुवार को विश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा. गुरुवार सुबह 11 बजे से शक्ति परीक्षण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विधायकों की अयोग्यता का मामला लंबित होने से फ्लोर टेस्ट नहीं रुक सकता.Also Read - Most Expensive City: देश के इस शहर में रहना-खाना सबसे महंगा, हांगकांग दुनिया का सबसे खर्चिला शहर

Supreme Court issues notice on Shiv Sena Chief Whip Sunil Prabhu's plea and says that tomorrow's floor test will be subject to the outcome of the present petition. Court to hear his plea on July 11th.

