विधानसभा जाते समय आपस में बातचीत करते दिखे देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे, क्या कम हो रही खटास? देखें Video

Maharashtra News: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को आज विधानसभा जाते समय बातचीत करते देखा गया. समाचार एजेंसी एएनआई की तरफ से जारी वीडियो में देखा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे के साथ विधानसभा में जा रहे हैं. इस दौरान डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के समेत बीजेपी के कई विधायक भी साथ थे.वीडियो में देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे बातचीत करते देखे जा सकते हैं. वीडियो में उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे के चेहरे पर मुस्कान भी देखी जा सकती है. इस वीडियो के सामने आने के बाद अटकलें लगने लगी कि क्या बीजेपी और उद्धव ठाकरे के बीच राजनीतिक खटास कम हो रही है.

बता दें कि बीजेपी और उद्धव ठाकरे के बीच उस समय खटास बढ़ गई थी जब एकनाथ शिंदे बगावत कर महा विकास आघाड़ी सरकार को गिरा दिए थे. उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था. एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी. उद्धव ठाकरे इस राजनीतिक घटनाक्रम के लिए बीजेपी को जिम्मेदार मानते हैं.