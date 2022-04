Prabhakar Sail, Mumbai, NCB मुंबई: महाराष्‍ट्र की राजधानी (Mumbai) के बहुचिर्चत ड्रग केस (Drug Case) में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (NCB) के स्वतंत्र गवाह प्रभाकर सैल (Prabhakar Sail) की मौत की जांच महाराष्‍ट्र के पुलिस महानिदेशक (DGP) करेंगे. इस बात का ऐलान महाराष्‍ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल (Home Minister Dilip Walse Patil) ने आज शनिवार को किया है.Also Read - Mumbai Cruise Drug Case: चर्चित क्रूज ड्रग्स मामले के पंच गवाह प्रभाकर सैल की मौत, दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन

गृह मंत्री पाटिल ने कहा, उनकी मौत पर कई लोगों को शक था। इतना मजबूत और स्वस्थ आदमी अचानक कैसे मर सकता है? आर्यन खान ड्रग मामले (Aryan Khan drug case) में सेल एनसीबी का मुख्य गवाह था और बाद में उनसे ‘हॉस्‍टाइल’ करार दिया गया था. Also Read - Chhattisgarh: कालीचरण महाराज को हाईकोर्ट से म‍िली बेल, महात्मा गांधी पर की थी आपत्तिजनक टिप्‍पणी

Maharashtra DGP will investigate Prabhakar Sail death case. Many people had suspected his death. How could such a strong & healthy man die suddenly?: Maharashtra Home Min Dilip Walse Patil

Sail was NCB’s prime witness in Aryan Khan drug case

& was later termed ‘hostile’ by them pic.twitter.com/3WHdHeR6Ej

— ANI (@ANI) April 2, 2022