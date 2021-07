प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने आज रविवार को एक बार फिर से महाराष्‍ट्र के पूर्व गृह मंत्री (former Maharashtra Home Minister) व एनसीपी नेता अनिल देशमुख ( Anil Deshmukh) के नागपुर (Nagpur) स्थित दो जगहों पर छापेमारी की है. आज सुबह से ही ईडी की टीम ने कड़ी सुरक्षा की तैनाती के बीच अपनी कार्रवाई शुरू की. ईडी की अभी सर्च जारी है.Also Read - Mumbai Rains News: भारी बारिश से मुंबई बेहाल, मकान ढहने के दो हादसों में 14 लोगों की मौत

बता दें प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बीते शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देखमुख और उनके परिवार के खिलाफ जबरन वसूली-सह-घूसखोरी मामले से जुड़ी धनशोधन की जांच के संबंध में उसने 4.20 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति कुर्क की है. धन शोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मुंबई के वर्ली में 1.54 करोड़ रुपए मूल्य के एक फ्लैट और रायगढ़ जिले के धुतुम गांव में 2.67 करोड़ रुपए मूल्य के 25 भूखंडों को कुर्क करने के शुरुआती आदेश जारी किए गए थे.

केंद्रीय जांच एजेंसी ED ने आरोप लगाया कि कुर्क की गई संपत्तियां देशमुख के लाभकारी स्वामित्व वाली है.

Maharashtra: Enforcement Directorate (ED) conducts raids at two properties of former State Home Minister Anil Deshmukh in Nagpur, in connection with an alleged corruption case pic.twitter.com/tuHzZgFqMj

