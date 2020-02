नई दिल्ली/ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे जिले के एक औद्योगिक इलाके में एक रसायन फैक्ट्री में आग लग गई. एक अधिकारी ने बताया कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इमारत के अंदर फंसे लोगों को बचा लिया गया है और घटना से अब तक कोई घायल नहीं हुआ है. हालांकि, आग लगने के कारण का अभी पता नहीं चल पाया है.

मुंबई के जीएसटी भवन में आग लगने के एक दिन बाद डोंबिवली इलाके में आग लगने की घटना सामने आई है. उस इमारत में सोमवार को आग लगने पर लगभग 3500 कर्मचारी काम कर रहे थे.

Thane: Fire breaks out in a chemical factory in Dombivali. Four fire tenders rushed to the spot. More details awaited #Maharashtra pic.twitter.com/IkJsYQH0Mk

