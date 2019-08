सांगली. भारी बारिश और बाढ़ की वजह से पश्चिमी महाराष्ट्र में हालात बिगड़ गए हैं. अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि सांगली के जिला जेल में भी पानी घुस गया, जिसकी वजह से प्रशासन ने कैदियों को ऊपरी मंजिल पर स्थानांतरित किया है. पिछले कुछ दिनों से सांगली में हो रही बारिश की वजह से बुधवार को जिला जेल परिसर पानी से घिर गया जहां करीब 370 कैदी हैं. इधर, सांगली जिले में बचाव कार्य में जुटी एक नौका के गुरुवार को एक जलाशय में पलट जाने से नौ लोगों की मौत हो गई और चार अन्य लोग घायल हो गए. पुणे मंडलायुक्त दीप म्हाइसेकर ने बताया कि पुणे तहसील के ब्रह्मानल गांव के पास एक निजी नौका बाढ़ पीड़ित करीब 30 लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ.

पुणे मंडलायुक्त दीप म्हाइसेकर ने सांगली जिले में नाव पलटने की घटना को लेकर कहा कि लापता लोगों की तलाशी का काम जारी है. उन्होंने कहा, ‘‘अभी तक नौ शव बरामद हुए हैं. नौका के पलटने से गिरे करीब 14-15 लोग सुरक्षित बाहर आ गए.’’ मंडलायुक्त ने बताया कि पुलिस अधिकारी और आपदा प्रबंधन कर्मी लापता लोगों का पता लगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं. सूत्रों ने बताया कि स्थानीय लोग जिले में भारी बारिश के बाद बाढ़ प्रभावित गांव में फंसे लोगों को बचाने के लिए निजी नौका का प्रयोग कर रहे थे. ब्रह्मानल गांव कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, जहां इलाके में भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई है.

Milind Bharambe, Special Inspector General (Law & Order), Maharashtra Police: It was a rescue boat of locals who were trying to take people from flooded area to safer place. 9 bodies taken out till now. 10-12 are feared dead. Search for rest is on. Search & rescue operation on. https://t.co/Izao8SopIc

— ANI (@ANI) August 8, 2019