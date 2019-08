मुंबई: महाराष्ट्र में बीते एक सप्ताह के दौरान बाढ़ से संबंधित कई घटनाओं में करीब 30 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं 2.03 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. अधिकारियों ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी. कोंकण डिवीजनल कमिशनर दीपक महैसकर के अनुसार, विभिन्न घटनाओं में सांगली में 12, कोल्हापुर में चार, सतारा में सात, पुणे में छह और सोलापुर में एक व्यक्तियों की मौत हुई है.

Maharashtra: National Disaster Response Force (NDRF) continues rescue operations in Sirol area of Kolhapur. #maharashtrafloods pic.twitter.com/zMCd5MIT7H

वहीं सांगली के ब्रह्मनल गांव में नाव के पलटने से करीब चार-पांच लोग अभी भी लापता हैं. यह घटना एक ग्राम पंचायत द्वारा बचाव नाव पर ओवरलोड करवाने की वजह से हुई, जिसमें 12 लोग डूब गए थे. दो दिन पहले ही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने पुणे, सांगली, कोल्हापुर में भारी बारिश होने का रेड अलर्ट जारी किया था. गुरुवार की रात को भारतीय नौसेना की 12 टीमें सांगली के लिए सड़क मार्ग से रवाना हो चुकी हैं. उनके आज रात तक वहां पहुंचकर बचाव अभियान में भाग लेने की उम्मीद है.

Maharashtra: NDRF (National Disaster Response Force) distributes biscuits and other food items among flood-affected people in Bhilawadi town of Sangli district. #MaharashtraFloods pic.twitter.com/zXRGmde2ab

