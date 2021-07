Maharashtra Floods: महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश से आई बाढ़ और उससे हुए भू-स्खलन की वजह से तबाही मची हुई है और गांव के गांव तबाह हो गए हैं. गांवों के लिए ये बारिश और बाढ़ तबाही बनकर टूट रही है और कई गांवों में खौफनाक मंजर दिख रहा है. बता दें कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ से अबतक 112 लोगों की मौत हो गई है जबकि 99 लोग लापता हैं. एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान लगातार राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं.Also Read - Maharashtra Rain News: बाढ़ प्रभावित महाराष्ट्र में 89 हजार लोग बेघर, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किया हवाई सर्वेक्षण

गांव के गांव हो गए हैं तबाह

महाराष्ट्र के गांवों में बारिश और बाढ़ ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया है. कोंकण के रायगढ़ जिले में तीन स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं हुईं हैं जिससे कई घर गिर गए हैं. सिर्फ महाड के तलिये गांव में हुए भूस्खलन से अब तक 52 शव मलबे से निकाले जा चुके हैं और 53 लोग लापता बताए जा रहे हैं. घटना में 33 लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है.

देखें बाढ़ का खौफनाक वीडियो….

#WATCH | Flood water enters roads and fields, submerging many areas of Sangli district in Maharashtra. Locals alert passersby. “Situation is not okay. Water is receding towards Samdoli now. Many cars are also stuck here,” says Sumit, a local pic.twitter.com/uXRbD1pVdq

— ANI (@ANI) July 24, 2021