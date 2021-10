Former Nanded MP Bhaskarrao Khatgaonkar quits BJP, joins Congress, नांदेड़/औरंगाबाद: महाराष्ट्र के नांदेड़ के पूर्व सांसद भास्करराव पाटिल खतगांवकर (Bhaskarrao Bapurao Khatgaonkar Patil) ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) छोड़ दी और पूर्व विधायक ओमप्रकाश पोकर्णा के साथ कांग्रेस (Congress) में शामिल हो गए. बता दें कि खतगांवकर ने सात साल पहले कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी. वह कांग्रेस से कई बार सांसद और विधायक रह चुके हैं.Also Read - UP Election 2022: BSP के 'जाटव' वोटों में सेंध की तैयारी में BJP, मायावती के खिलाफ प्रत्याशी के नाम पर मुहर

77 साल के भास्‍करराव खतरगांवकर 12वीं, 13वीं और 15वीं लोकसभा में संसद सदस्य रहे है. वह तीन बार महाराष्ट्र राज्य विधानसभा के सदस्य भी रहे. बता दें कि वह महाराष्‍ट्र के पूर्व मुख्‍यमंत्री स्‍वर्गीय एसवी चव्‍हाण के दामाद और पूर्व मुख्‍यमंत्री अशोक चव्‍हाण के बहनोई हैं. वह महाराष्‍ट्र में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं. वर्तमान में अशोक चव्‍हाण एमवीए सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं.

Former MLA Omprakash Pokarna and many other supporters of Shri Bhaskarrao Patil Khatgaonkar have also announced to join @INCIndia. I welcome all of them to the party. This will definitely add to our strength. Welcome.

— Ashok Chavan (@AshokChavanINC) October 17, 2021