Maharashtra COVID-19 Restriction: महाराष्ट्र में कोरोना एक बार फिर बेकाबू हो गया है. महाराष्ट्र में कोरोना हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है. देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी रोजाना 5 हजार से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं. कोरोना के बढ़ते कहर के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में 15 अप्रैल तक कई प्रतिबंधों की घोषणा की है. राज्य में ये प्रतिबंध आज यानी 27 मार्च से प्रभावी हो जाएंगी.

इसके अनुसार, सरकार ने सभी तरह के सामाजिक जमावड़े पर प्रतिबंध लगा दिया है. इसके साथ-साथ नाटक थियेटरों को बंद कर दिया है. हालांकि रात में भोजन की होम डिलीवरी की छूट दी गई है. इसके अलावा महाराष्ट्र में मॉल, रेस्तरां और बगीचे 27 मार्च की रात आठ बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे. इस दौरान समुद्र तटों तक लोगों के जाने पर भी प्रतिबंध रहेगा. नियमों का उल्लंघन करने वालों को 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा.

Any person found to be without masks shall be fined an amount of Rs 500. Any person found to be spitting in public places will be fined an amount of Rs 1000: Maharashtra Government

