Maharashtra trains and airlines for Delhi: महाराष्ट्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर वहां से आने-जाने वाली ट्रेन एवं विमान सेवाएं निलंबित करने पर विचार कर रही है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी. प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा, ‘‘राज्य में इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए विभिन्न उपायों पर चर्चा चल रही है और दिल्ली से ट्रेनों एवं विमानों की आवाजाही का निलंबन उनमें से एक है.’’ उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन अबतक इस पर कोई फैसला नहीं किया गया है.’’ Also Read - दिल्‍ली में कोरोना संक्रमण के 6608 नए केस सामने आए, मृतकों का कुल आंकड़ा 8,159 हुआ

सूत्रों ने बताया कि हाल ही में मुम्बई में हुई एक बैठक में चर्चा हुई कि जिन राज्यों में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, वहां से महाराष्ट्र आने वाले लोगों के जरिये संक्रमण को फैलने के लिए कदम उठाने की जरूरत है. शुक्रवार को महाराष्ट्र में कोविड-19 के 5,640 मामले सामने आए जिससे संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 17,68,695 हो गयी. महामारी से मृतकों की संख्या 46,511 पर पहंच गई है. Also Read - दिल्‍ली में अब सोशल डिस्‍टेंसिंग समेत कोरोना के इन नियमों के उल्‍लंघन पर लगेगा 2000 रु. का जुर्माना

शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में 6,608 नये मरीज सामने आने के साथ ही वहां कोरोना वायरस के मामले 5.17 लाख से अधिक हो गये. इस दौरान 118 और मरीजों की मौत से मृतक संख्या ब़ढकर 8,159 हो गयी. Also Read - Delhi: स्वास्थ्य मंत्री का सख्त निर्देश-कार में अकेले हैं तो भी पहने मास्क, दिल्ली में आज से शुरू होगा 'House-to-House Survey'

