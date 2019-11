मुंबई: शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस गठबंधन की उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास आघाड़ी सरकार शनिवार को महाराष्ट्र विधानसभा में विश्वास मत साबित करेगी. उम्मीद है कि सरकार सुगमता से विश्वास मत हासिल कर लेगी. विधानसभा का दो दिवसीय सत्र शनिवार को शुरू होगा. पहले दिन सदन में नए मंत्रियों के परिचय के बाद विश्वास मत हासिल किया जाएगा.

A special session of the Maharashtra assembly called for tomorrow. https://t.co/K7lpNWmUzv

— ANI (@ANI) November 29, 2019