Maharashtra News: महाराष्ट्र में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshiyari) और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) के बीच धार्मिक स्थल को खोलने को लेकर एक बार फिर ‘ठन’ गई. बात सेक्युलरिज़्म तक पहुंच गई. दरअसल, BJP राज्यभर में मंदिरों को खोलने के लिए सांकेतिक भूख हड़ताल और प्रदर्शन कर रही है. इसे लेकर राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को खत लिखा. खत में राज्यपाल ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर सवाल उठाते हुए पूछा कि ‘क्या आप अचानक से सेक्युलर हो गए?’ Also Read - शरद पवार ने PM मोदी से कहा- राज्यपाल ने CM को भेजे पत्र में असंयमित भाषा का इस्‍तेमाल क‍िया

जवाब में ठाकरे ने सवाल किया कि क्या कोश्यारी के लिए हिंदुत्व का मतलब केवल धार्मिक स्थलों को पुन: खोलने से है और क्या उन्हें नहीं खोलने का मतलब धर्मनिरपेक्ष होना है. उद्धव ठाकरे ने कहा है कि ‘पत्र में मेरे हिंदुत्व का उल्लेख करना गलत है. हिंदुत्व के लिए मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है.’ ठाकरे ने कहा, ‘क्या धर्मनिरपेक्षता संविधान का अहम हिस्सा नहीं है, जिसके नाम पर आपने राज्यपाल बनते समय शपथ ग्रहण की थी.’ उन्होंने कहा, ‘लोगों की भावनाओं और आस्थाओं को ध्यान में रखने के साथ-साथ, उनके जीवन की रक्षा करना भी अहम है. लॉकडाउन अचानक लागू करना और समाप्त करना सही नहीं है.’

#WATCH Maharashtra: BJP leader Prasad Lad detained along with other party workers by police during a protest outside Siddhivinayak temple in Mumbai.

BJP is organising demonstrations across the state today, demanding re-opening of all temples for devotees. pic.twitter.com/Q0U2hZm6Ie

— ANI (@ANI) October 13, 2020